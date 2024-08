Stejně jako v Sušici, tak i ve Švihově je první zářijová neděle pouťová. A letos se mají návštěvníci té švihovské opravdu na co těšit. Premiérově je rozšířena až do areálu hradu.

Na náměstí ve Švihově nechybí atrakce pro děti, kde se mohou pobavit i se svými rodiči. Doplněny jsou stánky s občerstvením a různými výrobky. Tím to ale letos nekončí. V sobotu začal program i na hradě, kde se na nádvoří rozprostírá jarmark, kde se představují šikovní výrobci s pestrou škálou originálních výrobků. Najdete tam například proutěné, keramické, řezbářské či kovářské výrobky, nechybí ani program pro děti, kdy je od 10, 13, 14:30 a 16 hodin k vidění i loutkové divadlo.

Pouť zpestřují také výstavy. Ve výstavních prostorách vedle pokladny jsou k vidění paličkované výrobky, kdy je možné si paličkování rovněž vyzkoušet. V hradním špýcharu jsou pak k vidění výtvarné práce a v patře pak pestrý výstava bonsají.

Pouť ve Švihově. | Video: Daniela Loudová

Jarmark i výstavy je možné navštívit také v neděli, jarmark začíná v 9.30 a výstavy v 10 hodin, konec je v 16 hodin. Součástí výstavy o paličkování je také povídání o výstavě Ples na hradě vždy od 11 a 14 hodin. Lidé jsou z rozšíření poutě nadšení. „No konečně je to napadlo. Byla to tady taková chudá pouť. Pár stánků na náměstí, atrakce a nic. To se obešlo za půl hodiny a šlo se domů. Tohle se mi moc líbí. Doufám, že to tak bude každý rok a ještě to případně více rozšíří, prostoru je tady dost. Je to skvělé,“ řekla návštěvnice Tereza Brožová.

O pouti nechybí také hudba, v sobotu zahrály harmoniky a v neděli ve 14 hodin vystoupí Skalanka. Koncerty na náměstí byly zdarma. Pouťová zábava se odehrává v kulturním domě v sobotu od 20 hodin, kdy zahrají Lovci rytmů.