„Na místě je na středu plánovaná technická prohlídka ze strany odboru dopravy krajského úřadu a Policie ČR. Pokud proběhne podle předpokladů, dojde již během středy k uvedení stavby do provozu v režimu předčasného užívání. Na místě se pak budou dělat už pouze dokončovací práce v podobě odstraňování provizorní komunikace, na kterou byl po dobu provádění stavebních úprav sveden veškerý provoz. Dále budou dokončeny dlažby a terénní úpravy. Celá stavba by poté měla být dokončena nejpozději 20. listopadu,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Po nové komunikaci se bude jezdit už bez výrazných omezení v provozu, pouze se sníženou maximální rychlostí, a to až do doby úplného dokončení stavby.

Důvodem pro opravu mostu přes Lhovický potok byl jeho již nevyhovující stavebně technický stav. Most vykazoval řadu poruch – poškozenou izolaci a degradaci betonu konstrukce. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jeho kompletní rekonstrukci.

Během stavebních úprav byl starý most zdemolován. Na jeho místě byl vybudován most nový. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým dvoupolovým uzavřeným železobetonovým rámem. Samotný most pak byl oproti tomu starému také rozšířen. „Součástí stavby byla dále i úprava odbočovacího místa na místní účelovou komunikaci,“ dodal Koloušek.

Stavební úpravy na mostě pro Ředitelství silnic a dálnic provádělo společenství firem Silnice Nepomuk s. r. o. a Silnice Klatovy a. s., které uspělo ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 15, 825 milionu korun bez DPH.