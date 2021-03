Celková rekonstrukce objektu strážovské radnice byla zahájena v roce 2019. "První etapa spočívala v celkové výměně krovu a střešní krytiny. Kompletně byla také opravena fasáda radniční věže. V roce 2020 probíhaly práce v podkroví radnice. Vše vyvrcholilo na konci října, kdy byly kanceláře úřadu přestěhovány do nových podkrovních prostor. Odpovídající zázemí bude sloužit nejen pracovníkům správy města, ale také všem, kteří na radnici přijdou vyřizovat své úřední záležitosti," uvedl starosta Josef Rousek.

Přístup do druhého patra usnadňuje výtah, který je již také v provozu. Dokončeny byly též práce na zdroji vytápění. "Radnici nyní vytápí čtyři stotřicetimetrové vrty a tepelná čerpadla. Systém vytápění by měl přinést zásadní úsporu, neboť do současné doby byl objekt vytápěn elektrickou akumulací," poznamenal starosta.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPráce pokračují na dalších částech historického objektu radnice. Nyní se stavební ruch přesunul do prvního patra, kde je v plném běhu kompletní přestavba na moderní knihovnické a muzejní prostory. Součástí knihovny bude také turistické informační centrum.

V přízemí se souběžně pracuje na obřadní a spolkové místnosti. Když vše půjde dobře a nevyvstanou zásadní komplikace, měla by být většina stavebních prací dokončena letos. V současné době je potřeba být při vstupu do objektu radnice opatrní.