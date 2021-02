Zdroj: Deník

Stavba má schopnost zaujmout každého návštěvníka na první pohled – starodávné dveře, nábytek, parketové podlahy, kachlová kamna, mosazné kliky oblýskané doteky, neuvěřitelně silné zdi.

Děti škole teď chybějí nejvíc. „Dobře, že zámek není jedinou školní budovou a že dětské hlasy se ozývají z budovy původní obecní školy, kam chodí prvňáci a druháci, a je zde i mateřská škola. Zima nám letos přeje a při sáňkování se dá na chvíli zapomenout na omezení a nepříjemnosti už hodně dlouhé „doby covidové“,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Josef Štěrba.

V září už podesáté všech téměř 150 žáků základní a mateřské školy vytvořilo lidský řetěz a objalo zámek jako pozdrav v novém školním roce. Podání rukou bylo připomenutím, že vznikají nová kamarádství a stará přátelství trvají. „Plánovaly se společné akce, začínaly kroužky, cvičení nebo lekce univerzity třetího věku. Epidemie ale všechno brzy změnila. Snažili jsme se bránit, přizpůsobovali jsme se. Pokud to bylo možné, chodili jsme se učit do parku, udělali jsme učebnu na nádvoří. Situace se ale dál zhoršovala. Poslední, co se nám před uzavřením ještě podařilo uskutečnit, bylo setkání s rodiči, raději už ale jen před školou,“ uvedl ředitel.

Školní děti se přesunuly do distančního vzdělávání a dosud nepoznané on-line výuky. S novým způsobem školní práce se musí vyrovnávat nejen žáci a jejich rodiče, ale i učitelé. „Není to vždy snadné, ale i zde je možné najít pozitiva. Za všechna jen jedno. Učitelé a žáci se velmi výrazně zlepšili v používání počítačů, informačních technologií a v komunikačních dovednostech. To, co bychom se učili roky, zvládli jsme za pár týdnů,“ poznamenal Štěrba.

Většina „obyvatel“ chanovického zámku ale netrpělivě vyhlíží změnu v podobě návratu do školy. Osobní kontakty, spolupráci, společné učení, společné prožívání nelze nahradit. Škola potřebuje žít. Potřebuje je vrátit k tomu, čím bývala ještě před necelým rokem.

Škola poskytuje zázemí seniorům, aby spolu mohli být při lekcích univerzity třetího věku, zájemcům o cvičení nebo kurzy paličkování a rukodělných prací.

V létě se školní budova přemění na součást prohlídkového okruhu, výstavní síň a galerii. Příležitost vystavovat dostávají především mladí začínající umělci a ti, kteří jsou spjati s naším krajem. Zámek okouzluje stovky turistů. Důkazem jsou pochvalné zápisy v návštěvní knize i vyjádření údivu nad tím, v jak zvláštním a inspirativním prostředí se žáci této školy mohou denně vzdělávat.

"Ano. Hlavním účelem školy je poskytovat vzdělávání. Základní škola v Chanovicích má svou vizi. Snažíme se chápat školní docházku jako součást života, chceme budovat vztahy, posilovat komunikaci, vzájemnou úctu a úctu k hodnotám, které vytvořili naši předkové. Chceme pracovat v duchu Komenského zásady, která je i mottem naší školy - „Omnia sponte fluant, absit violentia rebus.“ (Nechť vše plyne bez násilného působení.)," uzavřel ředitel.