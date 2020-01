„Zatímco v roce 2017 jsme k odhozeným injekčním stříkačkám vyjížděli ve 12 případech, v roce 2018 to bylo již 23 případů a vloni jsme odklízeli dokonce rovných sedmdesát stříkaček, takže jde o výrazný nárůst,“ varoval velitel klatovské městské policie František Kacerovský. Doplnil, že nebezpečný materiál strážníci nejčastěji nacházejí u laviček v městských parcích. „Setkali jsme se ale i s tím, že si narkomani drogu aplikovali na dětském hřišti a pak tam stříkačku i s jehlou odhodili,“ varoval Kacerovský.

Pokud někdo narkomanské „nádobíčko“ najde, v žádném případě by se ho neměl pokusit sám sebrat a uklidit, hrozí totiž nákaza virem HIV, žloutenkou či jinou nebezpečnou nemocí. „V každém případě volejte městskou policii. Strážníci to uloží do speciálního boxu a odvezou k likvidaci,“ řekl Kacerovský s tím, že je dobré před nebezpečnými stříkačkami varovat i děti.