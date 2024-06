„Klatovští kriminalisté zahájili trestní stíhání padesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Těch se měl dopustil v restauraci v obci Zavlekov, kdy po krátké slovní rozepři veřejně a na místě veřejnosti přístupném udeřil pěstí do obličeje jednašedesátiletého muže, který po pádu upadl na podlahu a utrpěl zranění,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. K incidentu došlo již během posledního dne loňského roku, ale obvinění padlo až s odstupem měsíců.

Zranění policejní mluvčí nespecifikovala, podle zdroje Deníku, který je s případem obeznámen, způsobila kombinace tvrdé rány pěstí a následného pádu na zátylek hlavy muži vážná zranění. Utrpěl zlomeninu nosních kůstek, zlomeninu klínové kosti v lebce, měl pohmožděný mozek, krvácel pod pleny mozkové a lékaři zjistili i další zranění. Sportovci z Klatovska, který mu ránu zasadil, hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Podobný případ řešil klatovský soud nedávno. V roli obžalovaného před ním stanul ragbista, který muži, s nímž se pohádal v hospodě, dal jednu ránu pěstí. Způsobil mu poranění levého oka a zlomeninu spodiny levé očnice a stropu dutiny horní čelisti. „Zranění si vyžádala operační zákrok na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň, následně musela být kvůli dvojitému vidění provedena reoperace. Vyvázl bez trestu, neboť soud dospěl k závěru, že se obžalovaný nedopustil trestného činu.

To invalidní důchodce Gustav Janeček z Plzně musel kvůli jediné ráně pěstí za mříže. U centrálního autobusového nádraží v Plzni totiž soka praštil tak nešťastně, že dotyčný následkem úderu prudce upadl zády a hlavou na schody a chodník, čímž utrpěl zlomeninu klenby a spodiny lebeční, otok mozku s druhotným krvácením do mozkového kmene, což vedlo k hlubokému bezvědomí, a ještě týž den zemřel. Krajský soud v Plzni za to Janečka poslal za mříže na šest let. (ki)