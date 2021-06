Železniční drezíny se staly vášní pro Václava Zahrádku, který si v Čachrově vybudoval muzeum.

Václav Zahrádka v muzeu v Čachrově a jeho model železnice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Vášeň k drezínám se u něj zrodila v roce 1987, kdy za ním přišel kamarád, že ve starém opuštěném depu v Českém Brodě je něco, co vypadá jako drezína. Jeli tam, vyhrabali ji a začali ji dávat dohromady. „Přemluvil jsem kluky z vývojové dílny, pustili jsme se do toho a v roce 1989 jsme ji dodělali. Pak jsme narazili na další zbytky drezín a začali jsme je také dávat do kupy. V roce 1995 jsme se rozhodli, že začneme přestavovat s manželkou chalupu na Šumavě. Tam jsem si postavil depo, pak jsem přidal důlní koleje a postupně jsem vše přidělával. Z dlouhé chvíle jsem si ještě postavil strážní domek se závorami,“ zavzpomínal Zahrádka.