Jako problém to vidí i na základních školách na Klatovsku. Někde je to dokonce doménou spíše děvčat.

Mnohým rodičům vadí, jak jsou nyní různé produkty snadno dostupné. „Jdete do krámu a hned u vstupu máte automaty, kde si je možné běžně koupit e-cigarety, a ještě hůře i HHC a kratom. To je prostě děsivé. Co na tom, že v trafikách se dívají na věk, když pak v automatech to koupí kdokoliv. Strašné, nechápu, jak to může někdo dovolit, takový prodej. Když pak vidím ve městě, že potahují takoví špunti ještě, je mi z toho dost smutno a jen kroutím hlavou. Mají radost z dýmu, ale neuvědomují si, jak si ničí zdraví. Hlavně je to samozřejmě o frajeřině,“ řekla Deníku Klatovanka Karolína Vávrová.

Vapování je nyní u žáků častější než klasické kouření, jelikož dým voní a příchutě jsou pro ně příjemnější. Mají tak často pocit, že jsou neodhalitelní a kouří tak i ve školách. „Již v loňském školním roce jsme přišli na to, že někdo na žákovských toaletách e-cigarety používá. Reagovali jsme zvýšeným dohledem, metodička prevence zařídila preventivní akce pro třídní kolektivy, třídní učitelky to probíraly na třídnických hodinách, děti ve školním parlamentu, snažíme se informovat děti o možných rizicích, odkazovali jsme na webové stránky www.nekuratka.cz, téma se probírá v různých předmětech jsou například výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis a podobně,“ uvedla zástupkyně ředitele ZŠ Plánická v Klatovech Yvona Nováková.

Jde především o druhý stupeň, kde nacházeli v šatnách či lavicích zapomenuté e-cigarety. Jejich vlastníky se ale bohužel nepodařilo vypátrat. Tehdy tak zatím neřešili žádný konkrétní případ se žáky ani s rodiči. To ale nyní bude jiné. „V těchto dnech se situace opakovala, tentokrát se nám snad podařilo identifikovat děti. Situaci budeme řešit po podzimních prázdninách,“ dodala Nováková.

Elektronické cigarety jsou zakázané ve školách stejné jako klasické kouření, hrozí tak i stejné postihy, a to od napomenutí až po snížené známky z chování.

Podobnou zkušenost mají také na základní škole v Sušici, v Lerchově ulici. „Máme u nás případy, kdy děti zkouší elektronické cigarety, ale stává se to tak jedenkrát až dvakrát ročně a spíše ještě je to demonstrativní, než, že už je potřeba nikotinu. V loňském roce to byla jen děvčata. Jinak pokud naši žáci kouří, ať elektro nebo klasické cigarety, tak ne v našem areálu,“ okomentoval situaci ředitel sušické školy Čestmír Kříž.

Ten poukázal také na nešvar, který se týká především rodičů. „Rodiče si neuvědomí, že vstupují do školy a musí si ještě naposledy potáhnout.“

Vapování se nevyhýbá ani základní škole v Horažďovicích v Blatenské ulici. „S tímto problémem jsme se také již setkali, a to ve vyšších ročnících. Zatím stačila promluva s rodiči,“ sdělila ředitelka Jaroslava Šimková.