Adventní čas jako každý rok zahájilo rozsvícení vánočního stromu na náměstí, kde lidé mohou vidět také betlém, jehož součástí je nově velbloud s postavičkou. Živo na náměstí bude od 11. do 23. prosince, kdy se tam každý den od 9 hodin uskuteční adventní trhy. Hned první den můžete kromě nich zavítat také na 12. ročník Klatovského klášterního bazaru, který organizuje město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a ve spolupráci s Klatovským okrašlovacím spolkem, Domem dětí a mládeže Klatovy a Rotary klubem Klatovy. „Akci jsme řadu let pořádali před bývalým dominikánským klášterem. Odtud pocházel i její název. Minulé dva ročníky, kdy jsme byli svázáni covidovými opatřeními, byl bazar součástí adventního trhu. Letos přicházíme s novým místem. Bude se konat od 9 do 15 hodin v prostoru Divadelní ulice u náměstí,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.