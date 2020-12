Na náměstí v Klatovech odstartovaly v neděli vánoční trhy, jejichž součástí byl v tento první den Klatovský klášterní bazar.

Vánoční trhy v Klatovech s Klatovským klášterním bazarem. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Návštěvníci trhů zažívali poprvé jejich netradiční podobu. Nemohli se občerstvit, zahřát svařeným vínem, ale i přesto byla návštěvnost poměrně hojná, především v dopoledních hodinách. Lidem sice mnohé chybělo, ale i tak přišli. „Vánoční trhy mají atmosféru, chodím na ně ráda a v Klatovech se začínají pozvedávat, což je super. Letos to tedy opět pokleslo, ale to je všude. Chybí mi tady možnost pobýt déle u nějakého koncertu, pochutnat si na punči. Na to jsem se vždy těšila, ale nedá se nic dělat. Přišla jsem tak podpořit bazar a koupit nějakou výzdobu,“ řekla jedna z návštěvnic Gabriela Tomanová.