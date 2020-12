„Musíme dodržovat všechna opatření, která jsou k adventním trhům dána. Mezery mezi stánky budou větší, než je obvyklé. Omezením bude například to, že se nesmí prodávat alkoholické nápoje či podávat jakékoliv občerstvení. Prodej zboží ale chybět nebude. Bohužel není možný ani žádný kulturní program, který byl nastaven v loňském roce a ve kterém jsme měli v plánu pokračovat. Nevystoupí ani jako tradičně děti ani nebudou různé koncerty, které byly již naplánované,“ řekl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Trhy v Klatovech se uskuteční od 13. do 23. prosince. Pokud by začala platit jiná opatření, než jsou doposud, může být jejich konání pozměněno.

První den trhů bude od 9 do 13 hodin doplněn o jubilejní desátý Klatovský klášterní bazar, kterého se také dotknou podstatné změny, nebude například vždy oblíbená a napínavá dražba o unikáty či sportovní dresy známých sportovců. „Budou pouze tři prodejní stánky, které označíme velkými nápisy Klatovský klášterní bazar. Výtěžek poputuje na polohovací postele do Oblastní charity Klatovy. Zároveň lidé mohou přispět na speciální účet, který bude funkční až do konce ledna,“ dodal Kříž.

Účet, na kam je možné přispět: 30031-821048319/0800.

Vydat se ale můžete už 12. prosince také na Kolonádu v Klatovech, kde se od 15 do 19 hodin uskuteční vánoční trh, kde nakoupíte výrobky, které vyrábí šikovné ruce místních lidí.

Na sušickém náměstí začnou vánoční trhy ve středu 16. prosince a potrvají rovněž do 23. prosince. I tam budou v netradičním duchu, ale i tak můžete nakoupit malé či větší dárky od místních prodejců.

V Horažďovicích se koná již tuto sobotu, 12. prosince, adventní jarmark na náměstí. Zavítat tam můžete od 9 do 12 hodin.