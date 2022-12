I když teploty v sobotu klesaly již k minus deseti stupňům, lidé si nenechali ujít návštěvu hradu a nelitovali. "Je to nádherné, dokonalé. Rozzářily se oči úžasem hned při příchodu. Takhle já si představuji předvánoční akci. A ty vánoční stromy uvnitř, to je krása. I když se mi sem úplně v takovéhle zimě nechtělo, teď jsem ráda, že jsem tady a vidím to, protože na mě dýchlo kouzlo Vánoc. Klobouk dolů, že se do tohohle někdo pustí," řekla jedna z návštěvnic Lucie Kratochvílová.