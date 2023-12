Vánoční cukroví je nedílnou součástí českých Vánoc. Ne vždy ale mělo takovou podobu, jakou ji známe nyní. Jak tomu bylo v historii, nám řekla autorka šumavských kuchařek Lucie Kohoutová a připojila i několik receptů.

Až po první světové válce se stalo pravidlem pečení vánočního cukroví. Do té doby byly na štědrovečerním stole jen buchty, vánočky nebo dolky. Nepeklo se tolik druhů jako dnes a vůbec ne různě plněné nebo zdobené. Byly to především vanilkové rohlíčky, linecké koláčky, pracny, skořičky, kornoutky a zázvorky. Těsto se dávalo většinou do formiček, které byly ovšem poměrně velké, až třikrát větší než dnes. Plechové formičky na pracny měřily 9 - 12 cm, linecké byly podobné hnětýnkovým a vanilkové rohlíčky se vyklápěly z dřevěné formy o rozměru 8 - 10 cm. Vykrajovací tvořítka měly nejvíce podobu ryb, hvězd a různých postaviček. Formičky vyráběli místní řemeslníci a přes léto je prodávali na trzích.

VÁNOČKA

30 dkg hrubé mouky

20 dkg hladké mouky

4 žloutky

4 dcl -1/2 l sladké vlažné smetany

10 dkg práškového cukru

citrónová kůra

vanilka (nebo vanilkový cukr)

12 dkg másla, droždí (kvásek)

rozinky máčené v rumu

mandle

vejce na potření

Vypracujeme řádně těsto tak, aby praskalo a dáme kynout minimálně na 1 hodinu do peřin. Po vykynutí zapracujeme rozinky a upleteme vánočku ze 4,3 a 1 pramenů. Potřeme vajíčkem, posypeme mandlemi a pečeme při 185 st asi 40 minut.

MANDLOVÉ ROHLÍČKY (1921)

Tyto rohlíčky určitě znáte, jen ve starém receptu se používají neloupané mandle.

Těsto:

14 dkg hladké mouky

10 dkg másla

5 dkg práškového cukru

5 dkg strouhaných neloupaných mandlí

1 žloutek

Vypracujeme těsto, tvarujeme rohlíčky a pečeme asi 7 minut při 185 st.. Konce namáčíme v čokoládě.

Čokoláda:

12 dkg bílého ceresu ( 100% tuk )

14 dkg práškového cukru

2 lžíce kvalitního hořkého kakaa

1 lžíce mléka ( rumu )

Ve vodní lázni rozpustíme ceres, přesijeme cukr, promícháme a přidáme kakao. Dáme mléko (rum) podle žádané hustoty.

ZÁZVORKY I. (Kuchařka 1934)

14 dkg práškového cukru

1 celé vejce

1 žloutek

10 dkg hladké mouky

1 dkg tlučeného ( mletého ) zázvoru

vosk na potření plechu ( pečící papír)

Cukr, vejce a žloutek utřeme ve vodní lázni do zhoustnutí. Necháme vychladit. Pak přidáme po částech mouku a zázvor. Těsto vyválíme, vykrajujeme různé tvary, které dáme na plech a necháme do druhého dne oschnout. Zvolna pečeme.

KORNOUTKY Z KLÁŠTERA

10 dkg mletých ořechů ( můžete i mandle )

20 dkg moučkového cukru

10 dkg polohrubé mouky

8 bílků ( nešlehat )

Vše spojíme na řídkou kaši. Na pečící papír děláme kolečka (udělám si vždy šablonu skleničkou ), nedělejte vysokou vrstvu, jinak se špatně točí a rychle je pečeme při 210 st. asi 4 minuty. Hotové stáčíme do kornoutku. Pracujeme rychle, jinak se lámou. Pokud chladnou, dejte klidně zpátky na pár sekund do trouby. Konce kornoutků namáčíme v čokoládě a můžeme je i ,,pocákat" celé.

PRACNY

24 dkg hladké mouky, 20 dkg másla, 12 dkg moučkového cukru, 10 dkg mletých vlašských ořechů, 1 lžíce hořkého kakaa, 1/2 lžičky skořice, 1/2 lžičky tlučeného hřebíčku a nového koření

Vše vypracujeme v hladké těsto, necháme odpočinout v lednici a plníme vymazané formičky. Pečeme při 185 °C asi 8-10 minut. Teplé vyklopíme a obalujeme v moučkovém cukru.