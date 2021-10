Na kostel bylo nasprejováno několik nápisů, a ne zrovna malých rozměrů. „V době od 19. do 26. září neznámý pachatel v Janovicích nad Úhlavou na kostele poškodil omítku. Popsal a pomaloval zeď na dvou místech o rozměrech 140 x 90 cm modrou a 100 x 60 cm černou barvou. Výše škody činí osm tisíc korun,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Starosta města Michal Linhart neměl ani slov. „Nic slušného se na to říct nedá. Co se kostela týče, tak jsme nikdy nic takového neřešili, ani nikde jinde. Vandalství samozřejmě někde v parku ano, jako zničené lavičky a podobně, ale tohle se ještě nestalo. Vím, že se tam mládež schází, mají tam s nimi potíže. Bohužel jde pravděpodobně o místní, což mě mrzí o to více. My těžko můžeme nějak pomoci, protože městskou policii nemáme, takže hlídat cíleně kostel nijak nemůžeme,“ řekl starosta.

Zoufalý z poničené fasády je i farář Ryszard Potega. „Bohužel se nám zde u kostela schází mládež a dělají nepořádek. Je to s nimi boj. Ale posprejování už je velký vandalismus. Je to smutné. Kostel má velkou hodnotu, s městem se ho snažíme opravovat a oni ho takhle ničí. Je krásný a lidé se sem na něj jezdí dívat jako na kulturní památku. Je mi z toho opravdu smutno,“ neskrýval zklamání farář.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.