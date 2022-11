„Neznámý pachatel vnikl po druhé hodině v noci do objektu, kde poškodil troje dveře, tři okna, optický kabel a stůl a způsobil škodu za 32 tisíc korun. Dále vypnul jističe zařízení pro internetový i televizní signál a poškozeným společnostem vznikla škoda, která bude vyčíslena dodatečně,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci v souběhu s přečinem poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a případ dále prověřují.

Počin je o to smutnější, že se v sobotu na Hůrce konal tradiční lampionový průvod pro děti a vandal poničil i věci pro ně nachystané. „Spálil a vyházel připravené věci pro děti. To normální člověk nepochopí. O to víc musím poděkovat těm, kteří přišli uklidit, aby na akci nebylo nic poznat,“ řekl za Klub přátel Klatovska, který akci pořádal Martin Kříž.