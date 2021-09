Plzeňský kraj bude ve spolupráci s hospodářskou komorou očkovat agenturní pracovníky. Informovala o tom hejtmanka Ilona Mauritzová. Za očkování zaplatí buď podnik, pro který lidé pracují, nebo si vakcínu zaměstnanci uhradí sami.V regionu se doposud mohli očkovat pouze čeští občané.

Mobilní očkovací tým Zdravotnické záchranné služby. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Pokorný

V Plzeňském kraji pracují desítky tisíc cizinců. Do výrobních společností, kterých je nejvíce na Plzeňsku a Tachovsku, proto vyrazí dva mobilní očkovací týmy, z Domažlické nemocnice a z EUC kliniky. „Bylo by nemožné svážet tyto lidi například do fakultní nemocnice, a tak jsme zvolili formu mobilních týmů,“ vysvětlila Mauritzová.