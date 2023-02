Pikeš začal darovat až ve svých třiceti letech a nebylo to pro něj jednoduché rozhodnutí. „Na prvním odběru jsem byl v roce 1993. Začínalo se mluvil o charitativních projektech a říkal jsem si, že bych chtěl také nějak pomáhat a napadlo mě dárcovství krve. Tři roky jsem se odhodlával, protože nemám rád pohled na krev a je mi nepříjemný ten vpich jehlou. Postupem let jsem to ale zvládal víc a víc. Ale jednoho dne jsem se rozhodl a od té doby jsem chodil pravidelně. Časem jsem začal i s plazmou. Dá se říci, že v průměru jsem byl každý měsíc za těch třicet let. Daroval jsem nakonec 69 krát krev a 406 krát plazmu,“ řekl Václav Pikeš, kterého mrzí, že nedotáhl darování na jubilejních 500, ale nedovolí mu to zdraví.

Pět dní si lidé budou užívat masopust v Postřekově, ale i jinde bude hodně živo

O tuto metu se ale může pokusit jeho syn Martin, který začal chodit na odběry dříve, nyní má na svém kontě 104 odběrů. Počáteční obavy jako jeho otec ale neměl, přesto nebyl prvotním impulsem jeho otec. „Měli jsme na střední škole úžasnou matikářku. Jednou jsme měli spočítat, kolik je v průměru v člověku krve. Vyšlo mi mezi 5,5 až 6 litry, tak jsem si řekl, že je skvělé, že mám něčeho hodně, tak proč se s někým o ni nepodělit. Jako chudý student mohu pomoci darováním své krve. Oslovil jsem taťku, aby mi domluvil první odběr a zároveň jsem se nechal zapsat do registru dárců kostní dřeně,“ sdělil při svém 104. odběru Martin Pikeš.

S dárcem rekordmanem se přišli rozloučit zástupci oddělení, kdy kromě květiny a dárkového balíčku dostal také cenu ve tvaru kapky krve, na které jsou vyobrazeni právě tamní zaměstnanci, kteří mu odběry dělali.