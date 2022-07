Zpěvák mnohé překvapil svou vstřícností, jelikož už před koncertem chodil okolo pódia a fotil se s fanoušky. "Je to milý chlap, přiznám se, že mě to překvapilo, jak byl ochotný a vstřícný. Dříve vypadal jako tvrdý rocker, teď je to takový spíše hodný milý chlapec. Ale byl velmi příjemný, žádný nafoukanec," pochvalovala jedna z divaček Eva Papoušková, která ale podotkla, že hodinové čekání mezi koncerty bylo trochu moc.