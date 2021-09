Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkCo vše jste v posledních letech v obci udělali?

V roce 2019, kdy jsem nastoupil do funkce, jsme začali s opravou sociálního zařízení ve školce, dále s opravou hasičárny, která je již zdárně dokončena. Vyměnila se okna, natřela fasáda, udělalo se zázemí pro auta, pro hasiče a v podstatě může hasičárna fungovat i jako malý kulturní dům pro obec. Částečně jsme zrekonstruovali tělocvičnu, na které se opravovala fasáda a zateplovaly se stropy, dělal se kompletně nový rozvod topení a připojili jsme ji na centrální kotelnu, která je v zámku. Minulý rok jsme započali velkou opravu zdravotního střediska, kde šlo o kompletní výměnu oken, vchodů, zateplovalo se, přešli jsme na jiný zdroj vytápění, kdy jsme tam instalovali tepelné čerpadlo. Letos se vše dodělává, příští měsíc by měla být kolaudace. Dům jsme rozdělili na třetiny, bude tam obvodní lékař, zubařka a mezi tím by mělo vzniknout pět místností na pronájem.

Vloni jsme také dělali vrt číslo 3, na což jsme čerpali dotaci. Máme schválenou dotaci na dopojení všech tří vrtů do úpravny vody, což by mělo být do konce roku 2023.

V obci jsme za 200 tisíc vysadili nové stromy, koupili jsme od hasičů z Nýrska Tatru pro naše hasiče, kdy velice děkujeme za vstřícnost při financování. V nejbližší době přivezeme pro hasiče ještě Transporter. Dělalo se také nové veřejné osvětlení, kdy ČEZ položil kabely pod zem. Pravidelně investujeme do oprav zámku.

Na jakých projektech pracujete nyní?

Letos započala oprava velké kotelny, která vytápí 52 bytů plus hasičárnu, obchod a poštu. Počítáme, že na konci září by mělo být hotovo. Jde o akci za 3,5 milionu korun. Ač neradi, tak jsme se rozhodli pro vytápění uhlím, jelikož zde nemáme plyn, což je problém. Velká tepelná čerpadla by pro nás byla obrovské investice. V červenci jsme započali také s kotelnou ve škole, kde je komplet nový rozvod topení. U školy také opravujeme hradbu kolem zahrady.

Na jaké práce se chystáte?

Rozjednali jsme rekonstrukci cyklotrasy, takže by se příští rok mělo dělat 4,5 km ze Žichovic do Hydčic. V lednu bychom měli podávat žádost o dotaci a pokud budeme úspěšní, tak do toho půjdeme. Jde o část trasy, která je nyní ve špatném stavu.

Největší akcí, na kterou se připravujeme, ale bude kanalizace. Máme stavební povolení, prováděcí dokumentaci a v září by se mělo rozjet výběrové řízení s tím, že do konce ledna by měla být podepsána smlouva s firmou, která ji udělá. Budeme žádat o dotace a na zbytek částky budeme žádat o úvěr, což pro nás bude obrovský zásah.

U řeky bychom ještě rádi udělali lesopark, aby se tam dalo chodit na procházky.