Po úspěšném vyřešení složitých majetkových vztahů, odstranění ruiny bývalé cukrárny Espresso a získání stavebního povolení nyní zastupitelé Železné Rudy schválili i vítěze výběrového řízení.

Půjde o úpravu prostoru mezi hotelem Slavia, městským úřadem, hlavní silnicí a zámečkem. Na nově vzniklém náměstí budou odpočinkové terasy, schodiště a lavičky. Dominantou bude stylová fontána, chybět nebudou stromy a další zeleň. „Na své náměstí Železná Ruda čeká spousty let. Máme radost, že vysoutěžená cena je výrazně nižší oproti očekávané. Nyní zbývá jen podepsat schválenou smlouvu a práce můžou začít. Pokud nedojde k neočekávaným zádrhelům, mělo by být hotovo v srpnu příštího roku, aby se na novém náměstí mohly také uskutečnit tradiční Železnorudské slavnosti,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola s tím, že výběrové řízení vyhrála společnost s cenou 8 335 000 Kč bez DPH.

Práce na výstavbě nového náměstí by měly začít už v příštích týdnech. „Letos bychom chtěli zvládnout veškeré terénní úpravy a práce, několik teras, dlažbu, rozvody a sítě,“ řekl místostarosta Železné Rudy Petr Najman. Dokončovací práce pak budou pokračovat příští rok na jaře.

Vizualizace náměstí v Železné Rudě.Zdroj: Foto: MěÚ Železná Ruda

Výstavba nového náměstí však není jedinou velkou investicí v Železné Rudě. Dokončuje se sportovní areál Za tratí, kde vzniká jedna z nejlepších pumptrackových drah v České republice a fotbalové hřiště s umělým trávníkem na malou kopanou. „Slavnostní otevření pumptracku proběhne 24. července. Fotbalové hřiště chceme stihnout do Železnorudských slavností, které jsou 6. a 7.srpna, ale ještě bude záležet na počasí, které nám nyní moc nepřeje,“ řekl místostarosta Filip Brož.

V současné době začíná rovněž výstavba přírodního biotopu Žabáky. „Smlouvy jsou podepsané, hotovo musí být do října. Původně jsme chtěli celý projekt stihnout dříve, abychom se mohli vykoupat už během letošního léta, ale museli jsme začátek realizace posunout kvůli bobrovi evropskému, který musí vyvést mladé. Na celý projekt jsme získali dotaci téměř šest milionů, ale skvělou zprávou je, že se nám realizaci podařilo vysoutěžit za podstatně méně peněz. Měli bychom se kompletně vejít do čtyř milionů korun, přičemž finanční spoluúčast města bude do půl milionu,“ vysvětlil starosta.