Možnost koupání v horkých letních dnech totiž na Železnorudsku dosud chyběla, starý areál Žabáky nevyhovoval. To se teď mění, Žabáky za železnorudskou Chatou Ořovský, dříve hotelem Engadin, se už před letošní letní sezonou změní v moderní přírodní biotop. Druhou velkou akcí, jíž rovněž čeká dokončení v létě, je nová podoba náměstí horského rekreačního střediska.

Práce na obou projektech finišují. „Žabáky stavíme opět po zimní odmlce. Jsem opakovaně utvrzován, že vše stihneme v termínu, což je konec června. Měli jsme tam velký problém se sypanou hrází, kvůli které se projekt předělával, dělal se nový geologický průzkum. Řešíme otázku dalších nákladů, které jsou s tím spojené, protože původní projekt nepočítal s tím, že budeme odstraňovat starou hráz, jež neodpovídala parametrům,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Stavební ruch panuje i v centru města, kde vzniká Klostermannovo náměstí. Zde by mohlo náklady zvýšit schodiště.

„Náměstí stavíme, v tuhle chvíli nepočítáme s navýšením výdajů v rozpočtu, trváme na tom, abychom zaplatili to, za co jsme to vysoutěžili. Argumentujeme tím, že neděláme žádné vícepráce, jedeme podle projektu a trváme na tom, abychom zaplatili vysoutěženou cenu. Otázka, kterou řešíme nyní, je cena schodiště, protože došlo k uzavření několika lomů. Zde je tak nárůst ceny možný, ale stále věřím, že se nám podaří i tohle udržet,“ sdělil starosta.

Náměstí by mělo být hotové na konci července. Návštěvníci Železnorudských slavností v srpnu se tak jím již pokochají. „Těším se. Do Rudy jezdím od malička v létě i v zimě. Je to moje srdcovka a jsem ráda, že centrum bude hezčí. A koupaliště také ocením, myslím, že už letos v létě, když bude počasí,“ říká Klára Martínková z Plzně.

Oprava silnic

Velké investice míří také do do komunikací. V uplynulých dnech byla dokončena nová cesta v Hojsově Stráži na vyhlídku Liebeshöhe včetně odvodnění a kanalizace. „Čekají nás velké opravy komunikací přímo v Železné Rudě, v Alžbětíně, na Špičáku i Hojsově Stráži. Asi hlavní ulice, kterou dáme do kupy, je Zahradní k mateřské a základní škole. Čekají nás asi největší opravy silnic,“ poznamenal starosta.

Zaměří se také na vzhled města, kdy budou osazeny nové květináče a výzdoba. Plánují se připravit také již na zimní období. „Zima nám ukázala, že jak stále stavíme další a další chodníky a silnice, tak máme již nedostatečný a zastaralý vozový park, takže budeme nakupovat nové stroje na zimní i letní údržbu,“ dodal k plánovaným investicím Smola.

Nový hotel

V následujících týdnech bude také zahájena výstavba čtvrtého odbočovacího ramene ze silnice první třídy v Alžbětíně, a to na pozemky, které vlastní společnost, která tam chce do budoucna stavět hotel. Půjde o velkou stavbu a starosta je rád, že firma postaví hotel a ne další apartmánové domy či byty.