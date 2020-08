U otevření muzea můžete být ve středu 5. srpna v 10 hodin. První, prozatím dvouměsíční výstava, se uskuteční v Environmentálním a návštěvnickém centru v ulici 1. máje 12 v Železné Rudě. „Jde o jedinečnou sbírku mnoha stovek mobilních telefonů. Nejstarší jsou z osmdesátých let a váží několik kilogramů. K vidění budou klasické telefony, tvarově i funkčně zvláštní kusy, které se u nás ani neprodávaly. Máme také mnoho prototypů a některé se ani nikdy nedostaly do výroby. Další zajímavostí budou telefony podepsané slavnými osobnostmi, například závodníkem Michaelem Schumacherem nebo českým zpěvákem Markem Ztraceným, nebo mnoho limitovaných edicí,“ láká návštěvníky majitel sbírky Filip Brož.

Telefony tam budou mít vystavené i dárci, takže se mohou svým kouskem pochlubit třeba známým. Výstava jistě zaujme i mladší generaci a děti, které tlačítkové telefony už ani neznají.

„Mnoho lidí si ani neuvědomuje technologický pokrok, kterým jsme prošli za poslední roky. Vždyť třeba sledovat televizní přenos v mobilu na cestě vlakem, zavolat si zprostřed lesa nebo poslat fotku na druhý konec světa a dostat odpověď za pár vteřin nebylo vůbec běžné. I to je jedna z věcí, kterou bych rád návštěvníkům připomněl,“ řekl Brož.

Součástí výstavy budou také dobové videoreklamy, ceníky nebo dárkové předměty tehdejších mobilních operátorů či výrobců telefonů.

Do budoucna by sběratel chtěl mít stálou expozici, která by byla interaktivní,a navíc edukační. Rád by ukázal princip fungování telefonů, těžbu vzácných kovů potřebnou pro jejich výrobu, samotnou výrobu či ekologickou zátěž na přírodu včetně ekologické likvidace, což by bylo vhodné i pro školy.