Dvě zásadní investice se týkají Šumavské ulice. „Od začátku května stavíme park v Šumavské ulici. Půjde o velký veřejný prostor a vlastně to zapadá celkově do naší představy obnovy veřejných prostorů ve městě. Začali jsme náměstím a touto stavbou na to navazujeme. Celková cena je do pěti milionů korun, na což jsme získali dotaci čtyři miliony korun, což znamená, že z městského rozpočtu nás to bude stát asi jeden milion korun,“ řekl starosta Filip Smola.