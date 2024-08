První úsek měl být otevřen dle prvotních plánů již v polovině srpna, ale to se nestihlo, protože se musely vyřešit další úseky silnic kvůli následným uzavírkám.

„Součástí prvního úseku obchvatu Klatov jsou i tři okružní křižovatky, ze kterých vedou páteřní přístupové komunikace do centrální části Klatov. Okružní křižovatka v Plánické ulici, druhá v pořadí, řeší propojení obchvatu se silnicemi II/186 a III/1861, které ale nebyly uvažovány jako součást první části stavby. Jejich zprovoznění bylo plánováno na konec záři 2024. Úplná uzavírka silnice I/22 v Puškinově ulici, pro kterou byla jediná objízdná trasa stanovena po nově zprovozněné části obchvatu, by pak pro příjezd od Horažďovic vyvolala nutnost objíždět Klatovy až k okružní křižovatce u Štěpánovic, což by znamenalo závlek až 10 km,“ uvedl ředitel ŘSD správy Plzeň Miroslav Blabol.

Po dohodě všech stran bylo dohodnuto, že podmínkou pro povolení úplné uzavírky Puškinovy ulice je nutné zprovoznit i část silnice II/182 v Plánické ulici ve směru do Klatov a tak zajistit zkrácení objízdné trasy pro místní obyvatele. A právě dokončovací práce v Plánické ulici prodloužily termín otevření o dva týdny.

Nyní se však řidiči dočkají. Dle ředitele ŘSD se první část obchvatu otevře v neděli 1. září večer, kdy budou odstraněny zábrany. Otevře se tak úsek od okružní křižovatky u Štěpánovic až k okružní křižovatce na I/22 ul. Puškinova. Napojení silnice I/27 na severozápadní obchvat u Štěpánovic (větev k průmyslové zóně) bude dokončeno do 15. září.

Řidiči budou muset i nadále počítat s dopravním omezením na okružní křižovatce v Plánické ulici, kde bude od září zprovozněna pouze větev směrem na Klatovy. „Větev na obec Plánice bude zprovozněna do 15. září, větev na Čínov během září. Součástí tohoto uzlu bude i nově vybudovaná tzv. Čínovská zatáčka, která bude využívána pouze pro konání automobilových závodů, což by v okružní křižovatce nebylo možné,“ poznamenal Blabol.

Se spuštěním provozu na nové části obchvatu dojde k dopravním omezením v Puškinově ulici, v úseku od nově vybudované okružní křižovatky v délce cca 350 m směrem do Klatov, a to na 30 dnů. Objízdná trasa bude vedena po nově zprovozněném obchvatu. Počítá se s kompletní rekonstrukcí propustku, osazení obrub, výstavbou dvou nových dělících ostrůvků, pokládkou konstrukčních vrstev vozovky a dokončení souběžné cyklostezky.

V rámci výstavby obchvatu byla prodloužena také uzavírka silnice mezi Luby a Soběticemi, a to do 15. října.

Druhá etapa obchvatu bude zprovozněna do konce listopadu, kompletní práce na všech stavebních objektech budou dokončeny do května 2025. Pak se naplno uleví centru města od velmi frekventované dopravy.