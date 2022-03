„V sobotu v noci a v neděli přijeli první lidé z Ukrajiny do Klatov. Všichni prošli registrací v krajském centru, což je důležité, aby se o všech vědělo. S úřadem práce jsme řešili i možnosti jejich zaměstnávání. Nutno říct, že absolutní většina neví, jak dlouho zde budou, ale projevili zájem o to, aby mohli pracovat,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr s tím, že v tělocvičně je možné ubytovat 50 až 60 lidí.

Do pomoci se zapojilo mnoho klatovských organizací, aby připravily uprchlíkům co nejlepší podmínky. Centrum vzniklo v podstatě ze dne na den díky hasičům, kteří ho postavili a vybavili lehátky.

Starosta do centra zavítal hned v neděli a nebylo to pro něj vůbec lehké. „Dlouho do noci mi nebylo vůbec veselo, protože jsem viděl matky a kolem nich děti, i ve věku deset dvanáct let, kdy kluci už na veřejnosti nebývají mazliví, jak hledají bezpečí u své matky. Běžné je, že mezi dětmi vidíte smích, běh, křik, tady bylo ale absolutní ticho. To, co je pro mnohé asi nejstrašnější, že mnozí mají vnuky, syny, manžele na frontě a žijí ve velké nejistotě, zprávy nemají, a pokud ano, tak jsou často velmi neveselé,“ uzavřel Salvetr.

Dva týdny na cestě

Se svou rodinou do Klatov přijela i paní Katerina, kteří žili ve městě Cherson. „Odešli jsme, protože celá oblast je okupovaná, rozbombardovaná, utíkali jsme, abychom zachránili své děti a sebe. Jsem zde s manželem a dvěma dětmi. Přijeli jsme sem autem, byli jsme na cestě dva týdny, protože vše na cestě bylo komplikované a náročné. Jsme stále v šoku, ale už si začínáme zvykat. Jsme moc vděční za přijetí. Líbí se nám vaše město a jsou zde příjmení lidé. Moc děkujeme za pomoc,“ neskrývala dojetí paní Katerina, která přiznala, že zatím neví, co s nimi dále bude.

O všechny přijíždějící je na místě postaráno. „Dostávají hygienické pomůcky, jídlo, zjišťujeme, zda nepotřebují něco zařídit. Chystáme i jazykový kurz ve spolupráci s Charitou Klatovy, která pro ně otevírá i svůj šatník, aby si mohli vybrat oblečení. V současné době zde máme 47 osob, převážně jde o matky s dětmi. Mužů je minimálně. Jde především o přechodné ubytování, už tento týden odjedou někteří uprchlíci do měst, která nabídla ubytování lepších kvalit než zde na lehátku,“ sdělil Petr Rusham z krizového štábu městského úřadu.

Služby v tělocvičně drží členové Českého červeného kříže Klatovy, kteří se o ně starají i po celou noc, zajišťují základní potřeby a pomáhají, kdyby někdo něco potřeboval. „Doplňuje se zde i jídlo, které mají k dispozici kromě obědů a večeří, na které docházejí. Jsou hodně vděční za to, že zde mohou být, že se o ně staráme,“ uvedl ředitel klatovského ČČK Jiří Böhm.