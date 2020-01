Tento krok by se dal přirovnat téměř k zázraku, protože sehnat potřebné lékaře a personál není ve zdravotnictví vůbec lehké.

„Otevřeli jsme interní lůžkové oddělení, které bylo pozastavené, dále lůžkové chirurgické oddělení, které bylo uzavřeno v roce 2017, a otevřena byla také jednotka intenzivní péče, která byla zavřena na jaře 2019. Dokázali jsme to díky tomu, že se nám podařilo získat lékaře mimo region a doplnit střední zdravotnický personál. Z interního oddělení jsme si zde lidi udržovali, protože jsme věděli, že kdybychom je pustili, tak už by se zpět zřejmě nevrátili,“ řekl ředitel Sušické nemocnice Václav Rada, ale jak sám přiznává, vše je zatím velmi „křehké“ a stále ve svém týmu uvítají další lékaře a sestry.

NOVÉ VYBAVENÍ

Na otevřených odděleních nezahálí. Na operačním sále už byli první pacienti. „První operace se dělala v úterý, šlo o kýlu. Na středu jsou naplánovány další čtyři operace a další budou následovat. Operační sály jsme museli znovu vybavit, protože tam bylo vybavení z roku 2002, čili nedostačující. Museli jsme pořídit stativy, laparoskopickou věž a anesteziologický přístroj,“ sdělil Rada.

Primář chirurgického oddělení Ondřej Krajník má v nemocnici indikační poradnu, kam mohou lidé chodit se svými potížemi a nechat se vyšetřit a naplánovat případnou operaci.

Prvním operovaným byl bývalý ředitel sušické základní školy v Lerchově ulici Petr Malý, který si pochvaloval, že mohl být operován v Sušici. „Jsem velmi rád, že jsem skončil tady. Moc mě těší, že nemocnice vzala tento spád a vzniklo tady tohle oddělení. Mám radost i z nového pana ředitele, což je můj bývalý žák a i pan primář je bezvadný. Sledoval jsem dlouhou dobu vývoj nemocnice a moc jí fandím. Jsem rád, že tady nemocnice zůstane. Jsem velmi spokojený, líbí se mi péče, se kterou se o nás starají, je to na vysoké úrovni,“ neskrýval nadšení Malý.

Rozjezd se podařil dalo by se říci na jedničku, ale i tak jeden háček vše má. „Stále se potýkáme s tím, že na nová oddělení, kromě interny, nemáme smlouvy s pojišťovnami, protože se vše nestihlo vyřešit. V atmosféře nejistoty, která zde v uplynulých měsících vládla, jsme se rozhodli, že i přesto to spustíme. Je ale velká naděje, že nám alespoň ty velké výkony nějakým způsobem nahradí zpětně. V druhé polovině ledna by měla zasednout smluvní komise na VZP a posvětit smluvní vztah s námi. Doufáme, že to projde hladce,“ řekl Rada.

Nyní se koná výběrové řízení na přístroj CT, který by mohl v nemocnici být instalován během února.