„V září jsme převzali nemocnici a snažili jsme se dát do kupy provoz. Naskytla se nám pomoc od lékařů, kteří jsou ochotní k nám od ledna přijít. Splníme tak personální požadavky a můžeme otevřít pozastavenou dvacetilůžkovou internu, navíc jsme si zažádali, že chceme otevřít akutní dvacetilůžkovou chirurgii, která byla uzavřena v roce 2017, přičemž obě oddělení potřebují jednotku intenzivní péče, proto jsme si zažádali i o osmilůžkovou multioborovou JIP,“ řekl ředitel nemocnice Václav Rada.

Ohledně nově otevíraných oddělení nemocnice úspěšně prošla výběrovým řízením na ministerstvu zdravotnictví, dále i přístrojovou komisí, jelikož chce pořídit CT. Nyní zbývá uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Zahájení provozu oddělení plánují na 6. ledna 2020.

Do Sušické nemocnice se podařilo získat lékaře i mimo region, střední zdravotnický personál našli v regionu, některé sestry se vrací k povolání i z jiných odvětví. Pacienti už tak nebudou muset dojíždět v mnoha případech do Klatovské nemocnice nebo do Strakonic. „Ošetřovat bychom chtěli v režimu akutní interny, chirurgie a JIP. Byli bychom tak schopni ošetřit 85% akutních potíží, které mohou nastat, jako jsou například náhlé případy interní, břišní, úrazové, ale také uděláme interní a chirurgická vyšetření. Nyní zde máme dobře fungující interní a chirurgické ambulance, endoskopii, laboratoř, rentgen, rehabilitaci a ambulanci praktického lékaře. Chceme vytvořit jednotku, která bude schopna obsloužit region tak, jak tomu bylo ještě před několika lety,“ sdělil zdravotní ředitel Sušické nemocnice s. r. o. Ondřej Krajník.

ÚVĚR A DOTACE

Nové vedení se musí potýkat i se stránkou finanční. Na začátek získala nemocnice od města 22 milionů korun, které byly v září částečně využity na překlenutí doby, než došly platby od pojišťoven a částečně i na pokrytí ztráty nemocnice, která činí z důvodu omezeného provozu nemocnice zhruba dva milióny korun měsíčně. To se má změnit od ledna. Potřeba budou ale i nové přístroje. Jejich financování se řešilo na zasedání zastupitelstva, které doporučuje, že se město má zaručit za úvěr, který si nemocnice vezme a bude z něj financovat obnovu zastaralého vybavení. Na nové přístroje je potřeba zhruba 23 milionů korun. „Budova nemocnice je v pořádku, do té se investovat nemusí, ale bohužel větší investice do vybavení byly v roce 2002, takže nyní je část zastaralá. Bereme, že CT je v roce 2020 už povinností, kterou má nemocnice mít,“ uvedl Rada.

Kromě peněz na vybavení se řešila i dotace od Plzeňského kraje na pohotovost, která ale není ve výši, kterou nemocnice chtěla. „Požadovali jsme na nepřetržitou chirurgickou ambulanci 5,5 milionu korun, ale dostali jsme 2,3 miliony, protože kraj řekl, že podobné ambulance bude dotovat jen do 21 hodin. Což podle četnosti nočních návštěv smysl dává, ale bude obtížné získat lékaře na službu, zejména ty, kteří by měli dojet zdaleka jen kvůli několika hodinám práce,“ uzavřel Rada s tím, že budou službu dofinancovávat sami.