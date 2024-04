„Infuzní centrum v nemocnici funguje přibližně rok. Postupně se ukázalo, že stávající prostory jsou již nedostatečné, protože zájem pacientů je stále větší. Hledali jsme využití pro prostory bývalé jednotky intenzivní péče a jelikož se nám nepodařilo domluvit s pojišťovnami otevření oddělení intenzivní ošetřovatelské péče, tak jsme se rozhodli sem přestěhovat infuzní centrum. Prostory nabízí větší kapacitu a mnohem pohodlnější a příjemnější prostředí,“ uvedl ředitel nemocnice Roman Vanžura.

Součástí nových prostor je i nově otevřená ambulance bolesti, která bude fungovat dvakrát týdně. „Ambulance bolesti se zaměřuje na komplexní řešení problémů s bolestí, včetně akutních, chronických a bolestí u onkologicky nemocných pacientů. Do ambulance je možné přijít s jakýmkoliv druhem bolesti, snad kromě bolesti zubů,“ sdělil ředitel.

Začíná výstavba cyklostezky i rozšíření chodníků. V dubnu začne i uzavírka

V současné době může být najednou obslouženo osm pacientů, jedna terapie zabere zhruba 1,5 až 2 hodiny. Centrum je tak schopné obsloužit až 35 pacientů denně, dosud to bylo 15 až 20. „Lidé sem mohou přijít od praktického lékaře, který jim již stanovil léčbu. My mu dáme infuze v časovém intervalu, který mu bude vyhovovat. Pokaždé se ptáme, zda k úlevě od bolesti dochází. Když řekne, že je to nedostačující, tak ho náš lékař zkontroluje a případně upraví medikaci. Stejně tak pokud jde o nedostatečný počet infuzí, doktor může připsat další tak, aby došlo k potřebné úlevě,“ vysvětlila manažerka kvality a zároveň vedoucí infuzního centra Hana Kubovcová.

Lidé ale díky otevření ambulance bolesti nemusejí chodit k praktickému lékaři, ale dostavit se mohou přímo tam. Lékař je vyšetří, zjistí potíže a nastaví infuzní terapii. Ambulance je otevřena každé pondělí a středu od 14 do 18 hodin. Ambulance bolesti je otevřena pro všechny nejen místní obyvatele.

Zdroj: Daniela Loudová

Z rozvoje nemocnice má radost starosta města Petr Mottl. „Chválím vedení nemocnice a zejména zaměstnance, kteří v nelehké situaci okolo ní, stále nemocnici rozvíjejí. Což je opak toho, o čem se především na sociálních sítích diskutuje, že nemocnice krachuje, což není pravda. Nemocnice prochází transformací, restrukturalizací, která má smysl. Myslím, že nové služby, které se dnes představily, v regionu chyběly, o čemž svědčí i počet návštěv. Vedení nemocnice má i další plány do budoucna,“ řekl Deníku starosta.

„V osobě pana ředitele jsme získali člověka, který ví, jak nemocnici rozvíjet, kam ji směřovat tak, aby zde dlouhodobě fungovala ve prospěch obyvatel města i návštěvníků. Děkuji všem, kteří tvoří základ pro to, aby se zde dalo dál rozvíjet a odolávají i různým verbálním útokům, za to si jich velice vážím,“ uzavřel Mottl.