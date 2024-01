V současné době jsou v nemocnici v Sušici dostupné tyto zdravotní služby: chirurgická ambulance v nepřetržitém provozu, interní ambulance včetně echokardiografických vyšetření, pracoviště endoskopie a gastroenterologie, dětská a alergologická ambulance, gynekologická ambulance, ambulance rehabilitace, fyzioterapie a rehabilitace, RTG a sonografie v nepřetržitém provozu, detašované pracoviště také na poliklinice, biochemická a hematologická laboratoř v nepřetržitém provozu. Dále tam funguje lékařská pohotovostní služba a lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost - denně 15:00 – 7:00 hodin, víkendy a svátky nepřetržitě. Součástí je také infuzní centrum, očkovací centrum covid-19, ambulance chronických ran, cévní a prsní poradna a oddělení následné péče s kapacitou 90 lůžek.

Od počátku roku nastaly dvě změny. A to že od 1. 1. 2024 ukončila činnost ambulance praktické lékařky pro děti a dorost, jelikož doktorka převzala soukromou ordinaci v Sušici a své malé pacienty tam převedla. „K 31. 12. 2023 jsme také formálně ukončili registraci sušické nemocnice pro akutní lůžkovou péči v oboru interního lékařství. Interna byla uzavřena již od února 2023 a její znovuotevření nebylo reálné z mnoha důvodů, personálních, medicínských i ekonomických,“ sdělil jednatel s tím, že s personálními problémy se nemocnice v současné době nepotýká, pro stávající rozsah a strukturu péče má personálu dostatek.

„V současné době se věnujeme hlavně administrativním krokům pro zajištění dalšího rozšíření služeb – rozšíření registrace na krajském úřadu, výběrová řízení, smlouvy se zdravotními pojišťovnami,“ dodal Vanžura a okomentoval i převod nemocnice pod Plzeňský kraj: „Faktem je, že podle závěrů expertní komise kraje a podle návrhu smlouvy na převod nemocnice na kraj by v takovém případě došlo k významné redukci nejen ve stávajícím rozsahu péče, ale i v počtu personálu.“

V současné době a za daných podmínek nabídnutých krajem se na převod nemocnice váhavě dívá i starosta města Petr Mottl. „V tuto chvíli nemocnici provozujeme sami. Ke konci roku přišla nabídka od Plzeňského kraje na bezúplatné převedení nemocnice, movitého i nemovitého majetku, do vlastnictví kraje. My se touto nabídkou budeme zabývat na zastupitelstvu. Z mého pohledu ale není nabídka pro město výhodná. V podstatě bychom převedli majetek v řádech stovek milionů korun s tím, že v nabídce Plzeňského kraje není garantován žádný rozsah péče, který by byl jiný, odlišný od toho, co tam provozujeme my a co máme v plánu my. Uvidíme, jak se zastupitelé rozhodnou,“ řekl Deníku Mottl, který také poukázal na to, že v letošním roce se budou konat krajské volby. „Úplně si nemyslím, že je nutné měnit provozovatele nemocnice, protože může na kraji být po volbách jiné vedení s jinými záměry. Je tak kolem převodu několik otazníků. V tuto chvíli nemocnice funguje, je stabilizovaná,“ uzavřel Mottl.