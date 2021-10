Jde o první referendum v historii města. Tamní obyvatelé tak mají premiéru. Kromě výběru, komu dát svůj hlas v parlamentních volbách, se tak rozhodovali v otázce referenda, která zní: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Svoji premiéru zažil Lukáš Kolařík, který teprve před měsíce oslavil osmnácté narozeniny a tak prožil první volby i referendum. "Jít k volbám mě přesvědčilo to, jak to ve městě aktuálně vypadá. Nelíbí se mi, že u vlády je ANO. Osobně se mi líbí strana Pirátů, protože ji volí i můj otec," řekl Kolařík, který hlasoval i v referendu: "Se sušickou nemocnicí to vypadá špatně, myslím si, že by měla situace v ní vypadat lépe. Určitě by bylo lepší, kdyby ji provozoval kraj, ale uvidíme, jak to dopadne."

Podobný názor má i Vladimír Macek ze Sušice, který chodí volit pravidelně a dává přednost pravici. "Hlasoval jsem i v referendu, i když si myslím, že ta otázka je trochu nesmyslná, protože nám všem jde o to, aby tady nemocnice fungovala. Takže mi smysl referenda trochu uniká. Nehledě na to, že sušickou nemocnici údajně převezeme kraj, tak doufáme, že vše dopadne s nemocnicí dobře, bez ohledu na výsledek referenda. Přál bych si, aby ji převzal po všech těch peripetiích kraj," sdělil Deníku Macek.

Aby byl výsledek referenda platný, je důležité, aby přišlo hlasovat alespoň 35 % oprávněných voličů, tj. cca 3200 občanů Sušice. Aby byl výsledek referenda pro vedení města závazný, musí pro jednu variantu hlasovat minimálně 25 % oprávněných osob.

Volit se bude ještě v sobotu od 8 do 14 hodin, k večeru by pak mohly být známé již výsledky voleb i referenda.