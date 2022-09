Děti nejraději zamíří do Luhu, kde jsou rozprostřeny atrakce pro nejmenší, ale i velké a užijí si jistě i rodiče. Lákadlem pro starší jsou především vysoký řetízkový kolotoč a break dance. Nechybí stánky se sladkostmi a různými pochutinami.

Ti, kteří raději na pouti nakupují, si přijdou na své na náměstí, které je zaplněno stánky s pestrým sortimentem, nejen pouťovým. Ochutnat tam můžete například i borůvkové koláče, ale i burčák. Návštěvníci si ale především pochvalují, že na pouť nemusí s deštníky. "Sušická pouť je typická tím, že vždy prší. To je snad už tradice. Ale tentokrát je krásně, tak si to užíváme. Sice člověk poslední dobou počítá každou korunu, ale pouť je pouť, to si musíme s dětmi užít," řekla Pavlína Ptáková.

Otevřen je o víkendu také Andělíček, kam se lidé mohou vydat na procházku či mši.

Jízda hrůzy? Řidič autobusu klatovské MHD před jízdou pil

Nechybí ale ani hudební zážitky. V pátek pouť odstartoval na ostrově Santos Harlej, v sobotu se tam o zábavu postará Brutus. V Tradičním Kloubu vystoupí Baierl Brothers.

Na své si mohou přijít i sportovci, kdy v sobotu slaví sušický fotbal 110 let. V rámci oslavy se odehraje utkání žáků TJ Sušice – žáci FC Viktoria Plzeň, v 16.30 pak přijde na řadu TJ Sušice – Sigi Team (o přestávce ocenění sušických fotbalových osobností) a od 18.30 hodin následuje autogramiáda.

Vzhledem k pouti je v Sušici zapotřebí počítat s omezeními dopravy především na náměstí a v okolních ulicích.