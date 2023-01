Jednání zastupitelstva v Sušici se zúčastnil rovněž hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který sledoval celou několikahodinovou diskuzi, mnohdy spíše přestřelku mezi zastupiteli. Ti se z počátku jednání od jednatele Luďka Cibulky dozvěděli, že na interním oddělení, kde byl podstav 1,6 úvazku lékaře, dali ke konci února výpověď další tři lékaři včetně primáře a jeho zástupce. „Interna je nejvíc nedostatková odbornost, lékaře není možné nikde sehnat,“ uvedl Cibulka, který rovněž po roce svého působení v nemocnici ke konci února končí.

Interní oddělení nebude již od pondělí 23. ledna přijímat nové pacienty, od 6. února již oddělení nebude fungovat vůbec. „Problém může nastat i s provozem interní ambulance i lékařské služby první pomoci,“ uvedl lékařský náměstek Vítězslav Kuhn.

Stavební úřad nepovolil národnímu parku zbourání Roklanské chaty

Nemocnice se chce pokusit o navýšení lůžek na LDN, a to z 55 na 80. Tam chce přeřadit zbylé lékaře, kteří zůstanou na interně. Jako již dříve se opět mluví o zavedení jednodenní chirurgické péče, ta by se mohla v nemocnici dle Kuhna rozjet od května.

Bohužel ale v návaznosti na odchod lékařů začínají panovat také obavy, že odejdou i zdravotní sestry a další personál. Na jednání vystoupila jedna ze sester a vyjádřila obavy, co s nemocnicí bude. Nemají jistotu, zda budou mít práci a to je trápí. Ale zřejmě ani jednání zastupitelů jim příliš klidu nedodalo. Nový jednatel nemocnice se stále hledá, prozatím nikdo, dle informací místostarosty Sušice Karla Požárka, nejevil zájem tuto funkci zastávat a jasno není ani v tom, kdo nemocnici dále bude provozovat.

„Rádi bychom slyšeli, zda je Plzeňský kraj schopen převzít provoz Sušické nemocnice, případně za jakých podmínek,“ uvedl.

Policisté v Klatovech zachránili muži život, vlézt musel k němu do domu oknem

„Kraj může nemocnici převzít okamžitě, ale záleží na městě, jestli je připraveno nemocnici předat. Čekáme rovněž stále na koncepci nemocnice,“ reagoval hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Kraj má jasnou představu, chce nemocnici převzít včetně majetku, aby ji mohl provozovat jako své nemocnice, aby mohl jako vlastník žádat o dotace EU, investovat do ní.

Ale o bezplatném převodu ze strany města zatím nemůže být řeč. Místostarosta Požárek představil návrh dopisu pro kraj, kde navrhuje, aby měl kraj nemocnici v nájmu. Město by peníze z nájmu využilo na opravy budov. Dopis navrhoval i rozsah péče. „Pochybuji, že jako představitelé města se můžeme podepsat pod bezplatný převod nemocnice,“ konstatoval Požárek. Špoták na to ale reagoval slovy, že on si zase neumí představit, že by si kraj nemocnici za miliony ročně pronajímal, provozoval ji, hradil každoroční ztrátu a ještě v ní musel udržet péči podle požadavků města.

Převod pod Plzeňský kraj je prioritou pro koalici, opozice by viděla jako řešení, aby zůstala v rukou města a kraj na provoz přispíval. Proto i opoziční zastupitel Václav Rada představil koncepci, jak nemocnici v gesci města postavit na nohy, ale nebyla schválena.