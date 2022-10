Vyjednávání v Sušici bylo napínavé především proto, že stejný počet mandátů jako ODS (5) získali také Piráti. K ODS se připojilo ANO (3), a tak chyběly minimálně tři hlasy, aby měli v jednadvacetičlenném zastupitelstvu nadpoloviční většinu. S Piráty se spojili Nezávislí ze Sušice (3), ČSSD (1) a KDU-ČSL (1). Rozhodující hlasy tak měla Sušická veřejnost (3), která se nakonec rozhodla se přidat k ODS a ANO. Piráti tak míří do opozice. „Došlo k dohodě na spolupráci s ANO a Sušickou veřejností. Oceňuji korektnost a přístup k povolebním jednáním ze strany našich partnerů. Pro mě je hodně důležité, že spolupráce je založena na respektu, důvěře a týmovém jednání. Koalice je sice těsná, ale těmto lidem věřím a myslím, že tato koalice dává smysl. Hned na začátku jsem říkal, že do jiných variant nepůjdeme. Nabídku „velké koalice“ společně se Sušickou veřejností a s Piráty, kteří získali v zastupitelstvu stejný počet mandátů, jsme jednomyslně odmítli, protože spolupracovat můžeme jen s lidmi, kterým věříme, a kteří proti nám nevedli místy až nenávistnou kampaň,“ řekl starosta Petr Mottl.

Nově bude mít Sušice dva místostarosty – Františka Jelínka (ANO), který bude uvolněným místostarostou, a Karla Požárka (Sušická veřejnost, neuvolněný). „Není to nic nového, Sušice už kdy-si měla dva, dokonce i tři místostarosty,“ poznamenal Mottl. V radě města bude Jonáš Bartoš (ODS), Dagmar Karlíková (ANO), Bohumil Dach (Sušická veřejnost) a Lukáš Kohout (Sušická veřejnost).

Za priority pro následující volební období určila nová koalice pomoc obyvatelům v energetické krizi, problematiku areálu bývalého Sola, Sušickou nemocnici, bytovou výstavbu a opravy bytů, dokončení nové sportovní haly, rozšíření parkovacích míst a opatření vedoucí k energetické úspoře objektů v majetku města. Ustavující jednání nového zastupitelstva se uskuteční 19. října.

Z nové koalice nemají příliš radost Piráti. „Pro mě je to překvapení, protože si myslím, že se to programově neslučuje tak, jak to bylo prezentované občanům města. Sušická veřejnost proklamovala, že je pro změnu. Na to většina potencionálních voličů slyšela, viděla tam šanci na změnu a k tomu jednoznačně nedošlo. Já to beru, že je to podvod na lidi,“ okomentoval Pavel Hais.