Největší a nejslavnostnějším aktem bylo připomenutí 150 let Tělocvičné jednoty Sokol Sušice a 101 let od zahájení činnosti loutkového divadla v Sušici. Vše zahájilo vystoupení sboru Svatobor a poté následovalo předání zakládajících listin Sokol Sušice zástupci tamního muzea. Pro děti byl připraven velký fotbalový terč, jumping trampolína či obří šachy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.