Máte žízeň při procházkách Šumavou? Tak právě na tyto případy myslelo uskupení WeLoveŠumava a díky němu si nyní můžete pochutnat na chlazené desítce a malinovce přímo v přírodě pod Pancířem.

Osvěžovna u pramene Řezné. | Foto: se svolením WeLoveŠumava

Osvěžovna u pramene Řezné. Právě tento název nese posezení, které bylo rozšířeno a zpestřeno o nabídku občerstvení. „Někdy před dvěma lety padla myšlenka, že bychom něco takového mohli udělat. Vloni jsme začali řešit, kde by to mohlo být, aby to někomu nevadilo, zároveň to nebylo na nějakém velkém, frekventovaném místě. Letos jsme se domluvili s Lesy, Národním parkem Šumava a rozšířili jsme stávající sezení, které bylo u pramene Řezné, na větší. Chtěli jsme, aby bylo vše co nejvíce přírodní. Udělali jsme dřevěnou vanu, kam teče pomocí dřevěných koryt voda z Řezné. Sušický pivovar nám dodává pivo a limonádu s naší etiketou s vtipným názvem Vylov pivo a Vylov limo,“ popsal tvůrce myšlenky Richard Brož z WeLoveŠumava, který děkuje Jiřímu Sýkorovi, jenž vše vyrobil.

Jak už to s podobnými novinkami bývá, i zde doufají, že se jim vyhnou vandalové a nebudou to chtít lidé zničit či jinak znehodnocovat. „Cena za lahev je 40 Kč, což se dá vhodit do umístěné kasičky nebo zaplatit přes QR kód. Budeme doufat, že lidé platit budou, že to bude fungovat. Pokud by to tak nebylo, tak to ukončíme, protože to nemůžeme financovat sami. Pití budeme zavážet, ale samozřejmě ne každý den, to není v našich možnostech, takže se může stát, že tam někdy může něco chybět. To ale doufáme, že lidé pochopí. Je tam osazena cedule, kde jsou veškeré podmínky popsány,“ uvedl Brož.

Na víčka od lahví je tam umístěn špalek a na lahve bedny. Na místě jsou i plecháčky, kdyby se lidé chtěli jen napít z pramene. „Nám tohle místo na Šumavě chybělo, tak jsme ho chtěli udělat, tak doufáme, že se bude líbit,“ dodal Brož.

Můžete se tak vydat například po hadí stezce z Gerlovy Hutě a zastavit v Osvěžovně na pití.