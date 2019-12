„Navrhovaný rozpočet je provozním rozpočtem města, v němž jsou zakomponovány jen minimální investice. Chceme, aby bylo patrné, s jakými provozními přebytky můžeme disponovat, zároveň respektujeme pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši a prioritách. Investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Do některých odvětví poputuje z rozpočtu více peněz. Více než 11 milionů Kč navíc oproti rozpočtu na rok 2019 půjde do oprav komunikací a na tzv. dopravní obslužnost města, více než 11 milionů Kč do osobních nákladů, více než 10 milionů Kč navíc pak získají městské příspěvkové organizace. „I tak jsme byli schopni sestavit a schválit přebytkový a realistický rozpočet,“ poznamenal Chroust.

Do komunikací v Klatovech a integrovaných obcích tak bude v roce 2020 investováno 36 milionů korun, v předešlých letech to bylo 25 milionů korun. Zastupitelé dále schválili poslední rozpočtové opatření roku 2019. Po jeho schválení zůstávají městu rozpočtované disponibilní zdroje ve výši téměř 200 milionů Kč. Jejich skutečnou výši však město zjistí až po zaúčtování všech příjmů a výdajů roku 2019.