„Mateřská škola má kapacitu 20 dětí, s výjimkou 24. Obsazenost je na zhruba osmdesáti procentech. Jde o jednotřídní školku. Školka prošla v posledních letech personální obměnou, kdy se kolektiv omladil, což vidím jako pozitivum, začaly se tam dělat nové aktivity a další nové věci. Školka funguje velice dobře, chodí sem děti i z Bojanovic i Budětic. Plní tak rozhodně svoji funkci,“ uvedl starosta Rabí Miroslav Kraucher.

I když jde o menší město, tak plánují školku ještě více rozšiřovat. Berou to jako velký cíl do budoucna. „Chceme se zaměřit na navýšení kapacity, ale i na řešení stravování, protože my nyní dovážíme obědy ze Sušice ze školy. Chceme školku posunout, zlepšit prostředí dětem,“ sdělil starosta.

Dříve byla školka ve dvou budovách, kde byly tři třídy. Po roce 2005 docházelo k rapidnímu úbytku dětí, tak se školka přesunula do volného objektu bývalé školy a ze školky se udělaly byty. V posledních letech ale opět děti přibývají. „Potřeby v rámci budovy jsou také jiné. Půjde sice o finančně náročnější projekt, ale nové dotační období, které se sem začíná tlačit z Evropské unie, by nám mohlo pomoct,“ dodal Kraucher.