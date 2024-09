Setkání u kapličky uspořádala obec Poleň společně s Ladislavem Kubátem, aby si připomněli tesařského mistra Jana Kubáta. Dal nynější novogotickou podobu bývalé kostelní věži kostela sv. Wolfganga. „Tu upravil na rozhlednu do výšky 45 metrů podle klatovské Černé věže. Rozhledna Bolfánek je dominantou Chudenicka. Práce učinil na žádost hraběte Czernína. Sloupek věnoval Poleni Ladislav Kubát ze Švihova, který sloupek společně s předsedou spolku Přátel české historie Ivanem Rubášem a zástupcem rodiny pana Kubáta odhalil,“ uvedl kastelán chudenického zámku Ludvík Pouza.

Slavnostnímu aktu přihlíželo více než sto obyvatel Poleňska a Chudenicka.

Mistr tesařský, pušperský rodák - ve svých šedesáti letech odešel s manželkou do Ameriky do osady New Prag, kde také zemřel a je pochován.