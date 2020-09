Po novém mostě se mohou již projíždět obyvatelé Prášil i návštěvníci Šumavy.

Nový most v Prášilech. | Foto: Krajský úřad Plzeňského kraje

Nosná konstrukce silničního mostu je tvořena železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí založenou na mikropilotech. Římsy na obou stranách jsou monolitické železobetonové, po obou stranách je zábradlí a na jedné chodník. Kryt vozovky je živičný. „Zábradlí je tvořeno žulovými sloupky kotvenými do římsy mostu a dřevoocelovou výplní, čímž je most vzhledově zajímavější. Délka mostu se prodloužila z původních devíti metrů na 22,9 metru, délka nosné konstrukce z 8,5 m na 10,9 m a délka přemostění z 5,89 m na 9,1 m. Most se rozšířil z původních 7,23 m na 9,4 m,“ uvedl mluvčí Plzeňského kraje René Zeithaml.