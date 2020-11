Pro okres je důležité, aby dojíždějící mohli splnit také svou testovací povinnost, a proto jednali o vybudování stanice. Zaměstnanci společnosti IMS v pátek zahájili přípravné práce a v pondělí v poledne začne testování. „Dojíždějící mohou zaparkovat vozidla na bývalém parkovišti u venkovního bazénu, do haly budou muset dojít asi 100 metrů,“ uvedla okresní administrátorka Rita Röhrl.

Na rozdíl od testů v mobilní testovací stanici se tentokrát musí pendleři předem zaregistrovat na domovské stránce IMS. Aby lidé věděli, co mají dělat, je stránka k dispozici v němčině i češtině. Zkušební provoz začíná v pondělí ve 12 hodin, poté bude stanice otevřena od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Na testy je nutné přijít v dohodnutém čase. Testování v Bavorské Rudě neprobíhá z auta, jak je běžné, ale přicházíte pěšky různými stanicemi.

V Bavorské Rudě lze denně provést až 450 testů a jsou zdarma.

Okres Regen má další nabídku testů v hale pro chov zvířat v Regenu, kde je také nutná registrace.