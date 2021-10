Co se vám v obci podařilo udělat?

Letos jsme pracovali v areálu naší turistické ubytovny, kde jsme postavili napevno dřevěnou pergolu na posezení. Pořádá se tam hasičská soutěž, setkání rodáků, které se konalo vloni již páté. K rodákům se váže jedna zajímavost, kdy na setkání reagoval člověk z Izraele, kterému je přes devadesát let. Shodou okolností se k němu dostaly Sušické noviny a on se nám ozval na obecní e-mail, že se považuje také za rodáka, protože jeho rodiče kdysi dávno odsud pocházeli. Odstěhovali se, protože byli Židé a někdy před 1948 odešli do Izraele. Pán tam dosud bydlí, ale má vazby na Horažďovicko.

Co vás čeká zásadního?

V letošním roce řešíme závažnější událost, která se bude dít a bude se týkat našich občanů, dohonila nás změna ve stavebním zákoně a museli jsme se už definitivně rozhodnout a udělat územní plán obce, čemuž jsme se předtím trochu bránili. Bohužel už nejde stavět na pozemcích, na kterých to ještě předtím šlo. Nyní jsme ve fázi, kdy připravujeme zadání územního plánu, máme vybraného dodavatele na zpracování a v současné době nám městský úřad Sušice zpracovává samotné zadání. Počítáme s tím, že bychom chtěli mít do konce roku zadání schválené a příští rok by se zpracovával územní plán.

Jak jste na tom s obyvatelstvem?

Obyvatelé nám spíše ubývají a není to jen stěhováním, ale i úmrtím nejstarší generace. Za posledních deset let se počet obyvatel snížil z nějakých 180, které jsme měli v roce 2010, na necelých 140. Díky územnímu plánu si myslíme, že by se mohlo začít trochu stavět. My jako obec sami uvažujeme o tom, že bychom chtěli zkusit zasíťovat vytipovanou lokalitu, a udělat tam stavební parcely. Šlo by o asi deset parcel, což by nám pomohlo k rozvoji a navýšení počtu obyvatel.

Řešíte nyní i další zásadní věc pro obec…

To se týká například odpadních vod. Nechali jsme si dělat vloni studii odkanalizování, z čehož vyplynulo, že nejlepší variantou by bylo centrální čištění, ale to je bohužel tak nákladné, že na to finančně nedosáhneme. Přiklonili jsme se tak k variantě domovních čistíren, kdy jsme nyní ve fázi zda domovní čistírny dělat formou dotace a postavila by je obec nebo bychom přispívali jednotlivým obyvatelům na pořízení. Naskytla se ale ještě jedna možnost, že by mohlo být řešením naší stávající situace, kdy máme jednotnou kanalizaci, že by se mohlo centrálně čistit za pomoci kořenové čistírny. Upnuli jsme se tak ještě na tento projekt, protože, kdyby se podařilo tohle, tak by to byla lepší varianta než čistírny v každém domě.