Součástí projektu jsou čtyři bytové domy s 88 byty, respektive dvěma dvojdomy se čtyřmi vchody – A, B, C, D a parkovací dům s 132 parkovacími stáními, kde bude část krytá a část nekrytá. „Stavbu jsme zahájili výstavbou domu A a parkovacího domu,“ poznamenal Nový a nastínil i vzhled domů a bytů: „Bytové domy vyprojektoval klatovský projektant Kučera a docílil moderní jednoduché pohledné architektury, prostorné dispozice bytů, všechny byty s šatnami, sklepy pro všechny byty, předzahrádky.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.