Aktuálně v kraji chybí do optimálního stavu 15 stomatologů. Situaci komplikuje především věkové spektrum zubních lékařů, protože v Plzeňském kraji je téměř pětina z nich ve věku 65 let a vyšším. A někteří z nich proto ani nepracují na plný úvazek. Mladí vystudovaní zubaři pak nemají o praxi ve venkovských a příhraničních okresech zájem a raději míří do větších měst.

„Chyba je už v samotném systému a je dlouhodobá. Nefunguje to zde jako v některých západních zemích, kdy vystudovaní lékaři mají automaticky povinnost vrátit vynaložené finanční prostředky formou několikaleté práce pro společnost a až pak si mohou otevřít soukromou praxi. Dnes jsme v situaci, že mladí stomatologové ve větších městech vůbec neuzavírají smlouvy s pojišťovnami a nechávají si platit za zubařský zákrok od pacienta přímo,“ vysvětluje Pavel Hais, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví.

Jedním z míst, kde už několik let marně shánějí zubaře, je například Švihov na Klatovsku. „Už od roku 2019 zde nikoho nemáme poté, co skončila dosavadní lékařka. Jediná tehdejší zájemkyně se nakonec rozhodla pro jiné místo, i když jsme nabízeli vybavení ordinace a možnost bydlení. To platí stále. Rekonstruujeme zdravotní středisko, kde vzniknou prostory i pro novou zubařskou ordinaci. Ale řešení bychom potřebovali hned, situace je kritická,“ říká starosta Švihova Václav Petrus.

O zlepšení současného stavu se snaží i zdravotní pojišťovny. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce například motivovat za splnění určitých podmínek nové stomatology jednorázovým příspěvkem 500 tisíc korun nebo je aktivně bonifikovat podle aktuální bonifikační mapy. Z ní vyplývá, že nejvážnější situace v Plzeňském kraji je na Stříbrsku a Nepomucku. O různé formy pobídek a bonusů se snaží i samotné obce. Jejich starostové mají na řešení situace eminentní zájem a ve spolupráci s Plzeňským krajem například vybírají vhodné prostory s výhodným nájmem, pomáhají s vybavením ordinací či zprostředkovávají bydlení.

„Máme tu zatím dvě zubařky. Z důvodu vyššího věku ale bude jedna z nich končit. Druhá má sama 2700 pacientů a už teď sotva stíhá. S tím, že si přibere ještě další pacienty, nemůžeme počítat. Novému zubaři proto nabízíme vybavení, ordinaci a pravděpodobně i možnost bydlení. Musíme to ve spolupráci s pojišťovnami vyřešit co nejdříve,“ potvrzuje například starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch.

Vliv na nedostatek zubních lékařů má ale paradoxně i rozvoj stomatologického oboru. „Většina výkonů a zákroků se dnes provádí na daleko lepší úrovni a ve vyšší kvalitě než dříve, což vede logicky k navýšení času potřebného k provedení ošetření. A v konečném důsledku také k tomu, že dříve měl zubní lékař ve svém registru daleko více pacientů, než je tomu dnes u mladších kolegů. Takže pokud někde dojde k ukončení praxe, není vždy možné zajistit ihned všem pacientům nového lékaře,“ vysvětluje Jan Netolický, předseda Oblastní stomatologické komory v Plzni. „Pokud pacient nemůže sehnat lékaře, měl by se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, která je pro něj garantem dostupnosti zdravotní péče, aby mu poskytla kontakt na lékaře s volnou kapacitou, péče o síť smluvních poskytovatelů je plně v jejich kompetenci,“ dodává.

Jeden ze způsobů, jak svoji zdravotní pojišťovnu kontaktovat, nabízí web Ministerstva zdravotnictví nedostupnapece.mzcr.cz, kde je k dispozici formulář Stížnost na nedostupnost zdravotní péče. Jeho prostřednictvím lze po vyplnění potřebných údajů požádat o pomoc svou zdravotní pojišťovnu. Pokud ale musí pacient řešit akutní problém, nezbývá mu, než vyhledat zubní pohotovost. „V Plzeňském kraji máme štěstí, že funguje centrální pohotovost v rámci EUC kliniky s poměrně vstřícnou otevírací dobou. Ve všední dny je to od18 do 24 hodin, o víkendech od 6 do 18 hodin. Ne všechna krajská města jsou na tom stejně dobře, např. v Karlových Varech je centrální pohotovost otevřena ve všední dny do 19 a o víkendech do 14 hodin,“ vysvětluje Netolický.

Zubní pohotovosti v Plzeňském kraji:

Plzeň, EUC Klinika, Denisovo nábřeží 4: po – pá 18.00 – 24.00, so, ne, sv 6.00 – 18.00, tel. 378 218 111, 378 218 218

Domažlice: so – ne 8.00 – 12.00, info na telefonním čísle 379 710 111

Klatovy: so – ne 8.00 – 12.00, info na telefonním čísle 376 335 111.

To potvrzuje i výkonný ředitel divize EUC Klinik Jan Šlais: „Na naší zubní pohotovosti na Denisově nábřeží obsluhujeme pacienty nejen z Plzně, ale i z celého Plzeňského kraje, nezřídka i z kraje Karlovarského. Bohužel i u nás musíme někdy z kapacitních důvodů někoho odmítnout, vždy ale na základě naší medicínské rozvahy. Největší nápor míváme v pracovních dnech vždy na začátku pracovní doby."

Vzhledem k času, potřebnému k ošetření pacientů, však může podobná kapacitní situace nastat i před koncem ordinační doby, kdy rozhoduje závažnost případu a akutní potřeba zásahu.