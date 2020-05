Za svůj dlouhý 96letý život se musela potýkat s nelehkými situacemi, ale vždy byla velmi srdečná a pomáhala každému. Až do odchodu do důchodu pracovala jako úřednice na poště v Klatovech. Byla členkou Českého červeného kříže a dalších spolků. „Paní Palusková bydlela proti kostelu. Znám ji odjakživa. Často jsem za ní chodila. Byla velice veselá, hodná, vstřícná. Věčně měla otevřené okénko, takže když šli lidé kolem, tak se u ní zastavili, popovídali si. Pozvala mnohé na kafe, pohostila. Ráda pořádala oslavy. Byla členkou farního klubu seniorů. Dlouhá léta představovala v rámci pochodu paní Křižíkovou. Tak ji zná mnoho lidí na Klatovsku, kteří na pochod chodili,“ řekla Anna Ornová z Plánice.

Pomáhala všude, kde mohla, byla velmi akční. „Nikdy na ni nezapomeneme,“ dodala Ornová.

V 91 letech se rozhodla přestěhovat do Klatov do Domu pokojného stáří ve Václavské ulici. Aktivně se tam zapojovala do akcí a vypomáhala s různými ručními pracemi. Bohužel si v listopadu 2018 nešťastně zlomila krček kyčelního kloubu. I po rehabilitaci už zůstala upoutaná na lůžko. Byla stále plná optimismu a těšila se z návštěv svých nejbližších. To vše až do své smrti 17. května, kdy umřela ve spánku.