V Základní škole v Pačejově se rozdávalo vysvědčení již 25. června a 124 žáků se rozprchlo na prázdniny.

Předávání vysvědčení v Pačejově. | Foto: Foto: Božena Behenská

V každé třídě, třídní učitelka předala žákům výsledek jejich práce - vysvědčení. Sedmnáct vycházejících žáků po devíti letech tento den prožívali s dojetím. "Žáci, učitelé společně s ředitelkou Hanou Aldorfovou se soustředili ve své třídě a nikdo z přítomných neskrýval důležitost těchto chvil. V očích se objevily i slzičky. Třídní učitel Stanislav Jůda promluvil k žákům, jak by měli pokračovat v životě, využít, co se naučili, a to jak ve výuce, tak v chování v pačejovské škole. Žáci rozdali dárky přítomným učitelům na památku. Zvláště paní ředitelce, která z Pačejova odchází. Poslední věta paní ředitelky i třídního učitele, kterou žákům kladli na srdce byla: "Buďte na sebe hodní a slušní"," uvedla kronikářka Božena Behenská.