Zdroj: DeníkZačátek stavby je naplánován nyní v lednu, předpokládaný konec pak v roce 2024. Obyvatelé se tak budou muset připravit na poměrný ruch při pracích, které budou s budováním kanalizace spojeny. Počítá se s rozdělením na dvě etapy. První se uskuteční v obci Olšany-nádraží, druhá v Olšanech. „Začíná se v Olšanech-nádraží, protože máme přislíbeno od Správy a údržby silnic, že ke konci roku by po všech pracích dali na komunikaci nový povrch. Zřejmě v září, říjnu,“ poznamenal starosta.

Ten je rád, že nebyly žádné vetší potíže s majiteli pozemků. „Téměř všichni nám vyšli vstříc, až na jednoho, takže se musela předělávat projektová dokumentace. Ale chtěl bych poděkovat všem, kteří nedělali problémy, někdy jsem přece jen měl obavy,“ sdělil Kříž.

Hasiči jsou už jediným spolkem v Olšanech a snaží se ho udržet

Kromě kanalizace vedení obce pracuje na územním plánu, který by mohl být dokončen v letošním roce. „Jde nám především o to, aby lidé měli zde možnost stavět. Už mám jisté ohlasy, že by o to měli zájem,“ dodal starosta.

V budoucnu obec čeká úprava vody kvůli manganu a uranu. Nyní je vše v začátcích.