Na náměstí jsou rozmístěné atrakce, na kterých se povozí ti nejmenší, ale užije si i mládež a rodiče. Vše doplňují stánky s různým sortimentem, které jsou rozmístění poblíž atrakcí a také jim patří celá ulice Prap. Veitla podél řeky. Ochuzené nezůstanou ani chuťové pohárky.

Kromě atrakcí a stánků můžete také navštívit výstavu zahrádkářů v moštárně, a to od 10 do 17 hodin, neb také výstavu chovatelů v areálu pod vlakovým nádražím naproti autoservisu, ta je v neděli otevřena od 8 do 16 hodin.