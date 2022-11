„Vzhledem k zachování kontinuity ve vedení města bude naší snahou zrealizovat všechny naše plány, které jsme představili občanům města před letošními volbami. To vše s ohledem na vývoj ekonomiky našeho města, která je zcela závislá na daňových příjmech, které s přicházející recesí mohou stagnovat na stávající úrovni. Nicméně rozpočet našeho města je stabilní. To dává záruku toho, že na naplánované akce budou i finanční prostředky,“ řekl Rubáš.

K prioritám na příští čtyřleté období patří rekonstrukce přístupové rampy na náměstí, která slouží jako vstup k nově otevřeným obchodům a provozovnám a rovněž do jednotlivých vchodů bytového domu. „Počítáme i s rekonstrukcí navazující shromažďovací plochy na náměstí. Další prioritou je vytvoření systému parkování a vybudování nových parkovacích míst v prostoru sídlišť. V oblasti vodovodní infrastruktury počítáme s celkovou rekonstrukcí kalového hospodářství na čistírny odpadních vod a dokončení vodovodní infrastruktury v Hodousicích,“ sdělil starosta.

V plánu investic je i dokončení oprav dvou bytových domů na náměstí. Počítá se i s rekonstrukcí místních komunikací a lesních cest.

Pomoc lidem

Město pomáhá rovněž v současné době i svým obyvatelům, aby lépe zvládli krizi. V letošním roce nepromítlo do cen tepla výrazné navýšení cen uhlí a jeho dopravy. „Téměř 18 % inflaci jsme dokázali eliminovat snížením odváděného nájmu firmou Nýrská teplárna. Pro náš rozpočet to představuje zátěž téměř 800 tisíc Kč. Pro příští rok počítáme s nárůstem ceny o zhruba 16 % a v případě ještě vyšší inflace jsme připraveni použít stejný model snížení nájmu. Kromě toho město vyčlení cca pět milionů korun na pomoc našim občanům v této nelehké době. V rámci této pomoci město poskytne výraznou slevu na poplatek za likvidaci odpadů. Na úkor snížení nájmu, odváděného provozovateli vodovodní infrastruktury, bude zdražení vodného a stočného mírnější, do 10 %,“ vyjmenoval pomoc Rubáš.

Na stejné úrovni zůstane financovaní organizací zřizovaných městem, kdy jde o Technické služby města Nýrska, základní a mateřské školy a Uměleckou školu Hanuše Steina. „Zároveň navýšíme finanční pomoc Domu dětí a mládeže tak, aby zvýšené náklady nepřecházely v plné výši na děti a mládež, která toto zařízení využívá. Zachována bude i podpora všech fungujících dobrovolných sportovních a zájmových organizací,“ dodal starosta.