Jaké projekty se vám v obci podařilo udělat?

Během minulých dvou let jsme zhotovili novou střechu na obecním úřadě, rekonstruovali jsme sociální zařízení, které zde bylo ze 60. let, a vyměnili okna. Nyní zpracováváme podklady pro dotaci ohledně topení. V budově jsou ještě akumulační kamna a my je chceme nahradit tepelným čerpadlem. V uplynulých letech jsme se rovněž pustili do rekonstrukce kulturního domu, kde jsme začínali výměnou oken, kotle a v další fázi jsme opravili sociální zařízení, které bylo původní z dob výstavby. Poslední etapou byla rekonstrukce kuchyně, výčepu a zařízení. Šlo o kompletní rekonstrukci včetně vykopání odpadů, položení nových rozvodů vody a elektroinstalace, nových omítek a položení dlažby a obkladů. Rekonstrukce byla potřeba, protože kulturní dům je hojně využíván, konají se tam svatby, odpoledne s dechovkou, maškarní, plesy a další kulturní akce.

V roce 2019 jsme také zrekonstruovali bytový dům, který jsme koupili od Klatovského rybářství, dům byl zateplen, pořídili jsme automatický kotel a udělali nová okna.

Snažíme se vylepšovat prostředí i v obcích, které pod nás spadají. V Loužné probíhá úprava návsi. V první fázi jsme odstranili plot od kapličky, takže prostor se krásně otevřel. V další fázi vykácíme suché hlohy, vytvoříme cestu ke kapli a udělají se parkové úpravy. Dále plánujeme vyměnit střešní krytinu na obecním domě. V Milčicích je nutné vyměnit střechu na bývalém obchodě.

Jaké práce máte v plánu letos?

Chceme pokračovat v rekonstrukci hasičské zbrojnice. V letošním roce jsme zrekonstruovali sprchy a sociální zařízení a dále bychom chtěli vyměnit okna a opravit kuchyňku. Hasičárnu používají nejen hasiči, ale i děti, které jsou zde v létě na táboře. Je využívána také při akcích, které pořádají Sokolové. Jelikož se například sportovní akce Myslív Race zúčastnilo letos zhruba 400 lidí, je potřeba zrekonstruovat také kabiny na hřišti, kterou jsou již esteticky i funkčně nevyhovující. Plánujeme jejich kompletní přestavbu včetně WC, sprch, omítek, podlah, obkladů, fasády, nových laviček a podobně. Máme již požádáno o dotaci.

Akční jsou rovněž sokolové v Milčicích, kde se jim také snažíme pomáhat s péčí o jejich sportovní areál.

V současné době se dělá zasíťování nové obytné zóny v Myslívě, kde vznikne pět parcel pro výstavbu rodinných domků, následně vybudování komunikace, chodníků, elektrifikace a veřejného osvětlení. Jde o pokračování výstavby, jelikož již v letech 2010 až 2013 tady vyrostlo deset rodinných domků. Zhotovujeme také územní plán č. 2, kde bychom chtěli připravit další pozemky pro výstavbu rodinných domů, ale k tomu potřebujeme ještě získat pozemky od církve.

Co plánujete v dalších letech?

Největší akcí, která nás čeká, je vybudování čistírny odpadních vod včetně kanalizace. Už jsme provedli výběrové řízení a podali žádost o dotaci. Kromě toho máme další plány. V budově bývalé školy, která dosloužila v roce 1998, bychom chtěli vybudovat sedm malých bytů pro podporu bydlení - pro seniory, pro začínající rodiny, či matky s dětmi.

Do budoucna chystáme také muzeum s expozicí Ladislava Stehlíka a ukončení druhé světové války.

Ve všech třech obcích - v Myslívě, v Loužné i v Milčicích fungují sbory dobrovolných hasičů a myslívský příští rok oslaví 130. výročí od založení, takže se uskuteční oslavy. Kromě své hlavní činnosti pořádají každoročně masopustní průvody obcí, které mají v Myslívě dlouholetou tradici.