Měl bujaré mládí, ale pak přišel zlom a celý život se mu obrátil. Řeč je o Petru Vaňkátovi, který již více než jedenáct let provozuje v Nýrsku Klub ALFA, kde se schází děti, aby netrávily čas poflakováním po ulicích.

Klub Alfa v Nýrsku sdružuje děti, dospělé i seniory. | Foto: archiv Klubu Alfa

„Ten základ byl zřejmě položen už v mém dětství. Patřil jsme mezi natolik problémové děti, že i přes péči takových kapacit jako pan doktor Matějček a Křivohlavý, jsem měl nakročeno do „polepšovny“. Traduje se, že jsem přivedl třídní učitelku do blázince. Pamatuji si ty okamžiky, kdy jsem večer plakal do polštáře s přáním, že už nechci žít, jak žiji, ale druhý den se vše vrátilo do starých kolejí. Z těch dob jsem si přinesl porozumění pro tzv. „problémovou mládež“. Můj život se od základu změnil až poté, co jsem poprosil Ježíše, aby proměnil moje srdce. Vím, že to lidem bude znít hloupě, ale moji rodiče by mohli potvrdit tu změnu. Bez ní bych určitě nedělal, to, co dělám teď,“ řekl Vaňkát.